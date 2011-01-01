Права на трактор нового образца в Москве и Московской области

Какие бывают, как получить и где купить

Для того, чтобы управлять трактором, экскаватором, снегоходом, квадроциклом и другими транспортными средствами подобного плана (самоходными машинами), необходимо быть владельцем водительских прав по специализации «машинист-тракторист». Для разных самоходных машин данной специализации используются разные категории: «A» («A I», «A II», «A III», «A IV»), «B», «C», «D», «E», «F».

К примеру, для автовнедорожника подходят права категории «A», для миниэкскаватора – «B»,

для гусеничного транспорта – «E», и так далее.

Ознакомиться с полными характеристиками этих категорий вы можете в соответствующей правовой документации.

Когда можно становиться машинистом-трактористом?

Для покупки прав на трактор нужно быть не моложе определенного возраста и, для некоторых категорий, уже быть опытным водителем. В общем и целом эти ограничения сводятся к следующим:

На открытие прав категории «A I» могут претендовать лица, достигшие 16-летнего возраста.

Права категорий «A II» и «A III» можно получать лишь с 19 лет, при этом нужно иметь более чем годовой стаж по категориям «B», «С» или «C1».

Сдавать экзамены на права категории «A IV» можно только с 22 лет и с тем же условием касательно опыта вождения: более 1 года стажа по категориям «B», «С» или «C1».

Получить удостоверение категорий «B», «C», «E» и «F» можно уже в 17-летнем возрасте, без дополнительных ограничений по стажу.

Для присвоения категории «D» необходимо быть не моложе 18 лет.

Что нужно для получения прав на трактор в Москве и в областях центрального федерального округа?

Для того, чтобы получить доступ к сдаче экзамена на категорию «машинист-тракторист», необходимо пройти курс обучения в специализированной организации. Эта организация обязательно должна быть отмечена соответствующей государственной лицензией. Не забудьте попросить сотрудников автошколы продемонстрировать этот документ, когда придете в нее заключать договор об обучении.

По завершении образовательной программы вы должны будете пройти экзаменационные испытания в самой автошколе, а затем отправитесь на защиту своих знаний и навыков в местное отделение Гостехнадзора. При этом стоит отметить, что прохождение курсов в автошколе не является обязательным условием для допуска к экзамену. Если у вас есть возможность подготовиться к ним самостоятельно (к примеру, вас обучит опытный водитель), то вы можете обойтись без автошколы.

Государственный экзамен, успешное прохождение которого гарантирует вам получение прав на трактор, будет проводиться по следующему алгоритму:

1) Теоретическая часть. На данном этапе вы должны будете продемонстрировать свои знания по безопасному использованию самоходных машин и, конечно же, по всем разделам ПДД. Неудовлетворительная оценка хотя бы по одной дисциплине неизбежно приводит к пересдаче (ее можно выполнить в течение недели после неудачной попытки).

2) Практическая часть. Как и всегда при получении водительских прав, вам придется подтвердить свои навыки вождения на автодроме и за его пределами, то есть в реальной обстановке, в условиях которой могут эксплуатироваться самоходные машины.

3) Оказание первой медпомощи. Этот этап экзамена был введен относительно недавно, но это не значит, что он маловажен. Во время данного испытания вы должны будете доказать, что обладаете теоретическими знаниями и практическими навыками по оказанию жертвам ДТП первой доврачебной помощи. Для практической части будут использованы манекены.

В Гостехнадзор понадобится взять свой паспорт, медицинскую справку, подтверждающую отсутствие противопоказаний к вождению, документ о прохождении обучения в автошколе (если вы будете его проходить) и прежние водительские права (для категорий «A II», «A III» и «A IV»). Также непосредственно в учреждении понадобится заполнить индивидуальную бланк-карточку.

Где получить права машиниста-тракториста?

Если вы сдадите экзамен успешно, то получить желанные права на трактор вы сможете непосредственно в вашем отделении Гостехнадзора. Для этого понадобится предоставить следующий небольшой пакет документов:

— паспорт;

— заявление на выдачу прав (соответствующий бланк можно будет взять в учреждении);

— карточка кандидата на получение прав, на которой сделаны отметки об успешном выполнении всех заданий;

— две фотографии размером 3×4 сантиметра;

— квитанция об оплате государственной пошлины.

С этим пакетом документов вы можете отправиться как в то отделение Гостехнадзора, которое соответствует вашему месту жительства, так и в отделение по месту обучения вождению. После того, как срок действия полученного водительского удостоверения подойдет к концу, понадобится вновь обратиться в то же учреждение. Оно должно будет выдать вам новые права без каких-либо новых испытаний, то есть проходить экзамен повторно вам не понадобится.